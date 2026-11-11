Три человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Октябрьском районе ХМАО

Три человека погибли в аварии на трассе Советский — Нягань в Октябрьском районе. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

От полученных травм на месте аварии скончались шофер легковушки и его пассажирка 1961 года рождения. Еще одна женщина 1975 года рождения, находившаяся в салоне той же машины, умерла при транспортировке в больницу.