Мужчина погиб при опрокидывании лодки с пьяным капитаном на Сухоне

В Вологодской области погиб мужчина при опрокидывании моторной лодки на реке Сухона. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте СК России.

Обвиняемый — 39-летний житель региона. По данным ведомства, 27 июля года он в состоянии опьянения управлял моторной лодкой с пассажиром.

Судно шло от пристани Коромыслово до пристани в Великом Устюге в темное время суток без ходовых огней и с небезопасной скоростью. Спасательный жилет на пассажире не был застегнут.

Капитан допустил столкновение лодки с катером. Моторная лодка опрокинулась, пассажир выпал за борт и погиб. Мужчину обвиняют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Накануне в карьере под Коломной перевернулась лодка. В результате два человека погибли.