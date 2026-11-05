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    Мужчина погиб при опрокидывании лодки с пьяным капитаном на Сухоне

    МЧС
    Фото: МЧС

    В Вологодской области погиб мужчина при опрокидывании моторной лодки на реке Сухона. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте СК России.

    Обвиняемый — 39-летний житель региона. По данным ведомства, 27 июля года он в состоянии опьянения управлял моторной лодкой с пассажиром.

    Судно шло от пристани Коромыслово до пристани в Великом Устюге в темное время суток без ходовых огней и с небезопасной скоростью. Спасательный жилет на пассажире не был застегнут.

    Капитан допустил столкновение лодки с катером. Моторная лодка опрокинулась, пассажир выпал за борт и погиб. Мужчину обвиняют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения.

    Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

    Накануне в карьере под Коломной перевернулась лодка. В результате два человека погибли.

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