Семь человек погибли в ДТП на трассе «Вятка» в Марий Эл

Семь человек погибли в аварии с участием двух автомобилей на трассе «Вятка» в Марий Эл, также есть пострадавшие. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Столкновение произошло вечером в среду, 11 ноября, около 20:40 на 45-м километре дороги. По предварительным данным республиканского управления Госавтоинспекции, 18-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Creta.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и представители местной прокуратуры.