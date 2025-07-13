Три человека пострадали в Горловке из-за урагана

В Горловке из-за урагана пострадали три человека, среди них ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«В результате урагана в Горловке пострадало три человека, в том числе ребенок 2009 года рождения», — написал Приходько в Telegram-канале.

Непогода привела к массовому падению деревьев и веток. Ветер сорвал крыши домов. Штаб по ЧС начал действовать, чтобы справиться с последствиями стихии.

Ранее на Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ураган. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы. Ветром сорвало крышу медицинского комплекса. Ветер повалил деревья в рабочем поселке Малаховка и других населенных пунктах в Московской области. Циклон над Москвой сняли из космоса.

Синоптики предупредили, что вторник окажется самым дождливым на предстоящей неделе в Москве. За сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков.