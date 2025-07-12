«Почти все улицы завалены». В Подмосковье во время грозы попадали деревья

Ветер повалил деревья в рабочем поселке Малаховка и других населенных пунктах в Московской области. Об этом сообщили местные жители 360.ru.

«Повсюду упали деревья. Красково, Кратово, Удельная — везде упавшие деревья», — рассказала очевидица Валерия.

По ее словам, из-за непогоды электричество и воду отключили, затем включили все, кроме одной комнаты, которая осталась без питания.

«У соседей нет интернета, провода порвало. Дерево сорвало провода полностью. На улице Гоголя вообще два дома в деревьях. Почти все улицы вокруг завалены деревьями», — добавила она.

На Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ураган. В некоторых районах прошел ливень с градом и грозой. Ранее в Выхино-Жулебино тоже рухнуло дерево. Оно оборвало провода и заблокировало пять машин. Молния несколько раз ударила в Останкинскую башню.