Циклон над Москвой сняли из космоса

Роскосмос показал спутниковый снимок циклона над Москвой

Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»/Telegram

Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели циклон над Москвой. Снимок опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В объектив космических спутников попали густые воздушные массы над столицей, которые отличаются от атмосферных вихрей над другими регионами. Снимок сделан 12 июля, когда в Москве вновь на фоне сильной жары прошел дождь с грозой и  порывистым ветром.

В центре столицы в субботу выпала почти четверть месячной нормы осадков. Ливень прошел в Басманном, Алексеевском, Красносельском, Мещанском, Бутырском и Савеловском районах. На внешней стороне 16-го километра МКАД потоки воды подтопили проезжую часть, сообщили «Известия». В рабочем поселке Малаховка и других населенных пунктах Подмосковья сильный ветер повалил деревья на дома и провода.

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