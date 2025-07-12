Циклон над Москвой сняли из космоса

В объектив космических спутников попали густые воздушные массы над столицей, которые отличаются от атмосферных вихрей над другими регионами. Снимок сделан 12 июля, когда в Москве вновь на фоне сильной жары прошел дождь с грозой и порывистым ветром.

В центре столицы в субботу выпала почти четверть месячной нормы осадков. Ливень прошел в Басманном, Алексеевском, Красносельском, Мещанском, Бутырском и Савеловском районах. На внешней стороне 16-го километра МКАД потоки воды подтопили проезжую часть, сообщили «Известия». В рабочем поселке Малаховка и других населенных пунктах Подмосковья сильный ветер повалил деревья на дома и провода.