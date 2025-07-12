На Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ураган

После нескольких дней невыносимой жары и засухи погода в Москве резко ухудшилась. Начались сильные ливни, гроза, град и порывистый ветер. В нескольких районах на юго-востоке, в центре и на севере города затопило улицы.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в некоторых районах города прошли сильные ливни. Особенно это затронуло Таганку, Басманный, Красносельский, Алексеевский, Мещанский, Бутырский и Савеловский районы. Воздух по-прежнему теплый — +26 градусов.

В центре Москвы выпало почти четверть месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства города.

«Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы», — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что до конца дня погода будет оставаться неблагоприятной. Ожидается дождь, местами ливневый, а также гроза и град. При грозе скорость ветра может достигать 15–20 м/с с порывами.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — сообщили в городском хозяйстве Москвы.

В Выхино-Жулебино рухнуло дерево, оборвав провода и заблокировав пять автомобилей. Об этом сообщил очевидец 360.ru. Сейчас дерево распиливают.