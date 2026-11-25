Петербургского врача Анастасию Соболевскую, скончавшуюся на Бали из-за отравления, проводят в последний путь по местному обряду. Об этом 360.ru рассказал знакомый умершей Дмитрий.

«Она не совсем по шиваистским традициям будет погребена, поскольку здесь нет такой официальной шиваистской общины, но балийцы, они хинду, сказали, что готовы все сделать максимально приближенно, по их вере, по этой традиции», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, обряд будет проходить по индуистской традиции.

Он уточнил, что останки 30-летней россиянки сожгут, а прах развеют над океаном.

«В их традиции не привязываться к телу и к материальному», — добавил знакомый покойной.

Россиянка умерла после того, как отравилась вином, купленным в местном магазине. Она потеряла сознание, после чего у нее остановилось сердце. Врачи реанимировали девушку, но спасти ее не удалось.