В курортном вьетнамском городе Нячанге потерялась пожилая женщина. Предположительно — россиянка. Ее нашли в дезориентированном и истощенном состоянии. Пенсионерка не узнавала окрестности и не смогла вспомнить, как очутилась во Вьетнаме. Сейчас волонтеры устанавливают ее личность и пытаются найти близких. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, полицейские нашли пенсионерку вдали от жилых кварталов, около супермаркета. Местные жители рассказали, что она пришла туда не сама. Вероятно, кто-то специально привез женщину на пустырь с заброшенной стройкой и оставил.

Камер наблюдения на этом участке нет, а сама пенсионерка не узнает место даже после многократных поездок по району. Также женщина не помнит, как оказалась во Вьетнаме. Из какого она города — точно сказать не может. Предположительно, из Иркутска или Ангарска. В датах и именах бабушка тоже путается. Фамилию дочери женщина не смогла четко назвать. Единственное, с чем удалось определиться, — с датой рождения. Пожилой женщине 84 года.

«Пока это просто пожилая женщина, которая говорит на русском языке, дезориентирована. Точной информации нет», — заявил источник.

У пенсионерки сильно истощенное состояние и проблемы со здоровьем — тахикардия с пульсом 158 ударов в минуту. В итоге ее госпитализировали. Сейчас за ней наблюдают врачи. До этого пенсионерка долгое время провела в полицейском участке, где ее напоили и накормили. Также волонтеры купили женщине новую одежду и передали информацию о ней в консульство России.

На данный момент сообщили об «отбое поисков». На связь вышли предполагаемые родные. Информацию пока проверяют. Если она не подтвердится и родственников не найдут, пожилую женщину планируют разместить в социальном центре.