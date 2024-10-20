Тело пятого погибшего нашли под завалами в Кирсанове

МЧС: число жертв при взрыве газа в Кирсанове увеличилось до пяти

Тело пятого погибшего нашли при разборе завалов на месте обрушения дома в Кирсанове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Взрыв в жилом многоквартирном доме на Коммунистической улице прогремел 19 октября. Начался крупный пожар, два этажа здания частично обрушились. После происшествия в Кирсанове ввели режим ЧС.

Эвакуированных жильцов разместили в ПВР, с ними работают психологи МЧС. Глава города Сергей Павлов объявил о запуске горячей линии и пообещал, что разрушенный дом защитят от мародеров.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности». Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП. Они обследую территорию после взрыва с помощью беспилотников.