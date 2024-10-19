СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Кирсанове

После взрыва газа в многоквартирном доме в Кирсанове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тамбовской области.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома на Коммунистической улице. Жертвами ЧП стали три человека, еще восемь жильцов пострадали.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они выяснят все обстоятельства и причину произошедшего. В связи с ЧП проверку также проводит прокуратура. Специалисты изучат, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании. Координацией работы экстренных служб и правоохранителей занимается прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Для жильцов частично обрушившегося дома организовали пункт временного размещения на 60 мест. С эвакуированными людьми работают психологи.