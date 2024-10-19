Обследовать территорию после взрыва в Кирсанове будут с беспилотников

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обрушения дома в Кирсанове после взрыва газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на место ЧП прибыла аэромобильная группировка.

«Разбор завалов продолжается. Жильцы дома покинули опасную зону», — уточнили в МЧС.

Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования с воздуха используют беспилотники. Всего на месте ЧП работают 150 человек.

По последним данным, число погибших при взрыве газа в Кирсанове возросло до трех. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь жильцам, их разместят в пункте временного пребывания. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

Ранее очевидец рассказал 360.ru, что пожар начался в квартире поврежденного дома еще до взрыва. Спасатели продолжают поиски пострадавших и погибших на месте ЧП.