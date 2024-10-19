Глава Тамбовской области назвал причину взрыва дома в Кирсанове

Глава Тамбовской области Егоров: в Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва газа

В Кирсанове объявили режим ЧС после взрыва газа в жилом доме, написал в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он объяснил, что это сделали для упрощения процедуры выплаты пострадавшим жильцам.

Глава региона назвал самым главным на данный момент разбор завалов. Он напомнил, что на месте работают сотрудники МЧС, они нашли тела четверых погибших.

«Ждем оборудование „Струна“, которое оценит дом, после чего мы сможем принять решение — восстанавливать здание, или его придется сносить. Мы ограничили доступ жителей в дом, пока не убедимся, что он безопасен», — написал Егоров.

Он уточнил, что предварительной причиной ЧС стал взрыв бытового газа, в ситуации разбираются следователи.

Взрыв прогремел утром 19 октября. В результате погибли четыре человека, еще несколько жильцов пострадали.