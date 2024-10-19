Разрушенный взрывом дом в Кирсанове защитят от мародеров

Горячую линию запустили в Кирсанове после пожара и взрыва газа в жилом доме. Полиция оцепила здание, сообщил глава города Сергей Павлов в соцсети «ВКонтакте» .

«Дом круглосуточно будет в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество от мародеров. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек с обеспечением горячим питанием и предметами первой необходимости. Телефон горячей линии: 8(47537)3-45-70 (круглосуточно)», — написал он.

Павлов добавил, что спасатели МЧС продолжают проливку и разбор завалов. Жителям ограничили доступ в квартиры на время обследования помещения. Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. В работах задействовали 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Взрыв произошел в доме на Коммунистической, жертвами случившегося стали три человека, восемь жильцов пострадали. Перед взрывом газа в квартире произошел пожар.