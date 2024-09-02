Тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке смогли найти

Министр по ЧС Лебедев: тела всех жертв катастрофы с Ми-8 на Камчатке нашли

Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нашли и передали судмедэкспертам. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК „Витязь-Аэро“. <…> Поисково-спасательная операция завершена», — написал он.

В пресс-службе МСЧ России уточнили, что нашли тела 22 погибших, из них 19 туристов и трое членов экипажа. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания.

«Специалисты ведомства вернулись в пункт постоянной дислокации», — отметили в министерстве.

Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
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Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
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Крушение Ми-8 могло произойти из-за ошибки пилотирования: летчик не заметил сопку и задел ее склон. Обломки вертолета обнаружили 1 сентября, результате авиакатастрофы никто не выжил.

Разбившийся вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро» и перевозил туристическую группу. На Камчатке 3 сентября объявили днем траура по жертвам крушения.

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Fabian Strauch / dpa

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