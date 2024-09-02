Тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке смогли найти
Министр по ЧС Лебедев: тела всех жертв катастрофы с Ми-8 на Камчатке нашли
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нашли и передали судмедэкспертам. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК „Витязь-Аэро“. <…> Поисково-спасательная операция завершена», — написал он.
В пресс-службе МСЧ России уточнили, что нашли тела 22 погибших, из них 19 туристов и трое членов экипажа. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания.
«Специалисты ведомства вернулись в пункт постоянной дислокации», — отметили в министерстве.
Крушение Ми-8 могло произойти из-за ошибки пилотирования: летчик не заметил сопку и задел ее склон. Обломки вертолета обнаружили 1 сентября, результате авиакатастрофы никто не выжил.
Разбившийся вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро» и перевозил туристическую группу. На Камчатке 3 сентября объявили днем траура по жертвам крушения.