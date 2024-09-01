При крушении Ми-8 на Камчатке никто из находившихся на борту не выжил

Источник 360.ru: в результате крушения Ми-8 на Камчатке выживших нет

Фото: РИА «Новости»

Все люди, находившиеся на борту Ми-8, который пропал на Камчатке накануне, погибли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Обломки вертолета обнаружили 1 сентября недалеко от того места, где он перестал выходить на связь.

К месту предполагаемого крушения Ми-8 направили дополнительный борт МЧС, продолжили и наземную операцию. Накануне ее осложнил туман — из-за низкой облачности осмотр с воздуха результатов не принес.

По данным Росавиации, на борту вертолета находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них мог оказаться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой.

После пропажи вертолета СК возбудил уголовное дело, его расследование будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

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