При крушении Ми-8 на Камчатке никто из находившихся на борту не выжил

Источник 360.ru: в результате крушения Ми-8 на Камчатке выживших нет

Все люди, находившиеся на борту Ми-8, который пропал на Камчатке накануне, погибли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Обломки вертолета обнаружили 1 сентября недалеко от того места, где он перестал выходить на связь.

К месту предполагаемого крушения Ми-8 направили дополнительный борт МЧС, продолжили и наземную операцию. Накануне ее осложнил туман — из-за низкой облачности осмотр с воздуха результатов не принес.

По данным Росавиации, на борту вертолета находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них мог оказаться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с женой.

После пропажи вертолета СК возбудил уголовное дело, его расследование будут контролировать в центральном аппарате ведомства.