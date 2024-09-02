На Камчатке объявили день траура по жертвам крушения вертолета

Все находившиеся на борту рухнувшего на Камчатке вертолета люди, по предварительной информации, погибли. Губернатор Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Безусловно, это трагедия, и глубокие соболезнования всем близким хочу выразить. В связи со значением катастрофы и для Камчатского края, и для всех нас предлагаю завтрашний день, 3 сентября, объявить днем траура в Камчатском крае», — сказал он.

Он уточнил, что потерпевший крушение вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро» и перевозил туристическую группу. На борту находились жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.

Солодов сообщил, что по предварительной информации, все они погибли. Для проведения расследования на Камчатку прибудет комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Связь с экипажем Ми-8 пропала 31 августа. На следующий день спасатели нашли обломки вертолета, а затем тела 18 из 22 летевших в поселок Николаевка в Елизовском районе.