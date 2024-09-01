Названа предварительная причина крушения Ми-8 на Камчатке

Крушение Ми-8 на Камчатке могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях тумана. Об этом рассказали «Интерфаксу» в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях», — указали в оперштабе.

Источник агентства пояснил, что в тумане пилот мог не увидеть сопку и задеть ее склон.

Вертолет пропал накануне. Из-за низкой облачности при тумане во время осмотра территории спасатели ничего не нашли. Как сообщили в Росавиации, на борту Ми-8 находились 22 человека, в том числе 19 пассажиров.

Обломки вертолета обнаружили 1 сентября. По данным источника 360.ru, в результате авиакатастрофы никто не выжил. Предположительно, на борту мог находиться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой.