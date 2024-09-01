Пропавший на Камчатке вертолет разбился

МЧС: обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 обнаружили с воздуха

На Камчатке спасателям в ходе поисковых работ с воздуха удалось обнаружить обломки пропавшего накануне вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз [вертолет] выходил на связь», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале добавил, что сейчас к вылету готовят дополнительный борт МЧС.

«Также продолжается наземная операция, все группы сориентированы на то место, где были обнаружены обломки. Делается все возможное для скорейшей доставки специалистов на место», — подчеркнул он.

Ми-8 с пассажирами на борту перестал выходить на связь 31 августа. Вертолет завершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец в Николаевку.

СК после пропажи Ми-8 возбудил уголовное дело. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.