На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 было 22 человека

Росавиация: на пропавшем на Камчатке Ми-8 летели 22 человека

На Ми-8, который пропал на Камчатке 31 августа, находились 22 человека. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко

«Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — уточнил он.

Кореняко добавил, что вертолет завершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец в Николаевку, которая расположена на 17 километров к юго-западу от аэропорта Елизово.

В назначенное время — около 07:15 по Москве — экипаж Ми-8 не вышел на связь.

В пресс-службе МЧС России отметили, что на поиски вертолета отправили наземную группировку Камчатского спасцентра ведомства. В готовности к вылету находится еще один Ми-8 со спасателями на борту.

СК уже начал проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.