Стало известно состояние летчиков разбившегося Су-34
Росавиация: летчиков разбившегося Су-34 нашли и доставили в медучреждения
Летчиков бомбардировщика Су-34, рухнувшего во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, нашли. Подробности сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сначала членов экипажа доставили в аэропорт Волгоград. Оттуда — в медучреждения Минобороны России.
«Угрозы жизни летчиков нет!» — уточнили в оборонном ведомстве.
Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в безлюдной местности в Волгоградской области. Полет экипаж выполнял без боекомплекта. Предварительно, причиной падения судна стала техническая неисправность. Летчики успели катапультироваться. Кадры с места происшествия публиковал 360.ru.
Ранее вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области из-за технической неисправности. Повреждений объектов на земле удалось избежать, вертолет рухнул в безлюдной местности. Члены экипажа погибли. До этого Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области.