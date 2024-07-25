Военные назвали предварительную причину крушения вертолета Ми-28
Минобороны: причиной крушения Ми-28 могла стать техническая неисправность
Вертолет Ми-28 мог потерпеть крушение в Калужской области из-за технической неисправности. Авиакатастрофа произошла во время планового полета, сообщило Минобороны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«На месте падения вертолета работает комиссия Воздушно-космических сил России», — сообщила пресс-служба.
По предварительным данным, причиной крушения Ми-28 стала техническая неисправность. Повреждений объектов на земле удалось избежать, вертолет рухнул в безлюдной местности. Члены экипажа погибли. Они выполняли плановый полет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что крушение произошло в Жиздринском районе. К месту происшествия выехали спасатели.
Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. По информации журналистов, члены экипажа не смогли вывести его из пикирования. Представители авиаотрасли заявили о человеческом факторе.