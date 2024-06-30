Первые кадры с места крушения Ми-8 в Иркутской области появились в Сети

«Вести-Иркутск» опубликовал фото с места аварии вертолета Ми-8 у Бодайбо

Совершивший жесткую посадку в Иркутской области вертолет Ми-8 погнул одну из лопастей. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Вести-Иркутск».

На фотографиях видно, что борт приземлился посреди леса. Фюзеляж вертолета не пострадал, но одна из лопастей сильно погнулась. Все члены экипажа выжили.

Авария произошла в 200 километрах от города Бодайбо, борт перевозил спасателей для ликвидации лесных пожаров. Сотрудники «Авиалесоохраны» должны были усилить группировку пожарных для ликвидации ЧП в Бодайбинском районе.

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что за экипажем вылетел другой вертолет. Специалисты заберут людей.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте