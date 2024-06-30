Первые кадры с места крушения Ми-8 в Иркутской области появились в Сети

Совершивший жесткую посадку в Иркутской области вертолет Ми-8 погнул одну из лопастей. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Вести-Иркутск».
На фотографиях видно, что борт приземлился посреди леса. Фюзеляж вертолета не пострадал, но одна из лопастей сильно погнулась. Все члены экипажа выжили.
Авария произошла в 200 километрах от города Бодайбо, борт перевозил спасателей для ликвидации лесных пожаров. Сотрудники «Авиалесоохраны» должны были усилить группировку пожарных для ликвидации ЧП в Бодайбинском районе.
Губернатор Игорь Кобзев заявил, что за экипажем вылетел другой вертолет. Специалисты заберут людей.
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