Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, летчики выжили

Бомбардировщик Су-34 разбился в Волгоградской области

Фото: РИА «Новости»

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Летчики выжили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж воздушного судна катапультировался, жизни пилотов ничего не угрожает. Бомбардировщик упал в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — добавили в министерстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. На место прибыла комиссия ВКС России.

Несколько дней назад в Калужской области упал вертолет Ми-28. Члены экипажа погибли. Крушение произошло во время планового полета.

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