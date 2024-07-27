Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Летчики выжили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж воздушного судна катапультировался, жизни пилотов ничего не угрожает. Бомбардировщик упал в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — добавили в министерстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. На место прибыла комиссия ВКС России.

Несколько дней назад в Калужской области упал вертолет Ми-28. Члены экипажа погибли. Крушение произошло во время планового полета.