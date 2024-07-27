Появились первые кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом
Кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом появились в Сети
В Сети появились первые кадры с места падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области. Их опубликовал Telegram-канал «112».
На ролике виден дым на большой площади, он поднимается со стороны лесополосы.
«Облако уже большое становится. Да, горит», — сказал автор ролика.
Су-34 попал в авиакатастрофу днем 27 июля. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, экипаж катапультировался. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.
Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Самолет рухнул в «плоском штопоре», сообщил сайт kp.ru.