Появились первые кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом

Кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом появились в Сети

В Сети появились первые кадры с места падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области. Их опубликовал Telegram-канал «112».

На ролике виден дым на большой площади, он поднимается со стороны лесополосы.

«Облако уже большое становится. Да, горит», — сказал автор ролика.

Су-34 попал в авиакатастрофу днем 27 июля. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, экипаж катапультировался. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Самолет рухнул в «плоском штопоре», сообщил сайт kp.ru.

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