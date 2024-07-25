Экипаж рухнувшего в Калужской области Ми-28 погиб

Минобороны: экипаж вертолета Ми-28 погиб при крушении в Калужской области

Вертолет Ми-28 выполнял в Калужской области плановый полет. При крушении погибли члены экипажа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

«Экипаж погиб», — объявила пресс-служба министерства.

Причиной авиакатастрофы, по данным Минобороны, могла стать техническая неисправность. Вертолет выполнял в Калужской области плановый полет и потерпел крушение в безлюдной местности, не повредив объектов на земле.

Минобороны сообщило, что к месту происшествия направилась комиссия ВКС. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, там работали также оперативная группа и спасатели.

Крушение произошло в Жиздринском районе. По информации Telegram-канала «112» вертолет совершил жесткую посадку около деревни Кленки.