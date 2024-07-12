Стали известны подробности крушения самолета в Подмосковье

Flightradar24: самолет под Коломной завис в небе, сорвался в штопор и разбился

Prt Scr видео
Фото: Prt Scr видео/Телеканал «360»

Упавший под Коломной лайнер сначала резко снизился, затем пару минут провел в небе, а после сорвался в штопор. Об этом сообщил RT со ссылкой на график изменения высоты Flightradar24.

«Самолет упал в лес — вероятно, пилоты уводили борт от жилых домов», — сообщили авторы материала.

Sukhoi Superjet 100 выполнял тестовый полет. Экипаж пассажирского лайнера получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки.

На борту воздушного судна были три человека, все погибли. За полчаса до крушения пилот разбившегося самолета Евгений Булавко разговаривал с женой по телефону.

Самолет мог рухнуть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой.

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