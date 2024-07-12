Стали известны подробности крушения Superjet под Коломной

Экипаж пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Об этом сообщил источник 360.ru.

Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. Максимально набранная высота борта составила 5200 футов. После этого лайнер начал снижаться, на вызовы диспетчера экипаж уже не отвечал.

«В формуляре сопровождения диспетчер обнаружил тенденцию к снижению», — указал источник.

С радаров самолет пропал примерно в 12 часов на отметке высоты в три тысячи футов.

Лайнер Sukhoi Superjet разбился на аэродроме Третьяково около Коломны. В результате крушения погибли три члена экипажа. Пилоты перед авиакатастрофой уводили лайнер от населенных пунктов, он рухнул в лесном массиве.

По данным московской межрегиональной транспортной прокуратуры, борт принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа».