«Все было абсолютно обычно»: жена пилота разбившегося Superjet — об их последнем разговоре

Пилот разбившегося Sukhoi Superjet 100 разговаривал с женой за полчаса до гибели

Фото: https://ok.ru/profile/207530331579

Пилот разбившегося в городском округе Коломна Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко за полчаса до гибели разговаривал с женой по телефону. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, разговор произошел в 14:29, а первые сообщения о крушении появились в 15:01.

Она рассказала, что разговор был совершенно обычным. Он сообщил, что сейчас взлетает и ему некогда говорить.

«До этого он проводил время с семьей, все было абсолютно обычно», — подчеркнула она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пилоты терпящего бедствие лайнера увели его в сторону леса, чтобы он не рухнул на населенные пункты.

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