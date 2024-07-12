Пилот разбившегося Sukhoi Superjet 100 разговаривал с женой за полчаса до гибели

Пилот разбившегося в городском округе Коломна Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко за полчаса до гибели разговаривал с женой по телефону. Об этом она рассказала « Московскому комсомольцу ».

По ее словам, разговор произошел в 14:29, а первые сообщения о крушении появились в 15:01.

Она рассказала, что разговор был совершенно обычным. Он сообщил, что сейчас взлетает и ему некогда говорить.

«До этого он проводил время с семьей, все было абсолютно обычно», — подчеркнула она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пилоты терпящего бедствие лайнера увели его в сторону леса, чтобы он не рухнул на населенные пункты.