Мулла приедет в ИК-19 для переговоров с арестантами, захватившими заложников

Mash: муллу привезут для переговоров с радикалами в волгоградскую ИК-19

В ближайшие полтора часа в исправительную колонию № 19 привезут муллу из Волгоградской мечети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, исламский священнослужитель проведет переговоры с заключенными, которые взяли в заложники людей.

Днем 23 августа в городе Суровикино в ИК-19 несколько отбывающих там наказание радикалов захватили сотрудников колонии. Троих человек они убили, еще — семерых ранили. Троих пострадавших увезли в реанимацию.

После случившегося волгоградские следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Shot, захватчики назвали себя членами ИГИЛ *. Арестанты потребовали два миллиона долларов и вертолет, уточнил Mash. Они уверяют, что отпустят заложников, когда им откроют воздушный коридор на юго-восток для побега из РФ.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России