Сотни машин пострадали от урагана в Москве

РИА «Новости»: ветер в Москве повалил почти 1200 деревьев и 3 опоры освещения

Фото: РИА «Новости»

Сильный ветер в Москве 20 июня повалил почти 1200 деревьев. Сотни машин и три опоры освещения получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», — сообщил источник.

Рухнули три опоры освещения, пострадали 643 автомобиля. Собеседник агентства заявил, что под упавшими деревьями получили травмы 12 человек и один погиб.

Ураган «Эдгар» сопровождался залповым ливнем и порывистым ветром. На северо-востоке Москвы одно из деревьев повредило газовую трубу, а скорая помощь наехала на провода под напряжением. В Подмосковье рухнули не менее 200 деревьев. Устранением последствий урагана занялись специалисты комитета лесного хозяйства.

Обстановка стабилизируется 21 июня. Синоптики спрогнозировали день без осадков и температуру воздуха до +22 градусов в Москве, до +23 градусов в Подмосковье.

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