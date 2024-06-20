«Эдгар» повалил 200 деревьев в Подмосковье

Ураган «Эдгар» пронесся по Московской области, повалив около 200 деревьев. Есть данные об одном пострадавшем, сообщил представитель экстренных служб в комментарии РИА «Новости» .

«При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев», — указал он.

Данные о пострадавшем поступили из Сергиева Посада, добавил собеседник агентства. По его информации, травмы получила женщина.

В 10 округах рухнувшие деревья повредили 26 автомобилей. А в шести начались проблемы с электричеством. Сейчас идут восстановительные работы, чтобы вернуть жителям свет.

В столице из-за урагана погиб пожилой мужчин. Его придавило деревом на Ивановской улице. Травмы получили еще несколько жителей, сообщал источник 360.ru. Точные данные о последствиях непогоды устанавливаются.