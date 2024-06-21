Леус: в пятницу в Москве ожидается сильный ветер без дождя и до +22 градусов

В Москве 21 июня сохранится сильный ветер, но дождь прекратится. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков», — сказал он.

Леус предупредил о сильном северо-западном порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве температура воздуха поднимется максимум до +20…+22 градусов. В Подмосковье термометры покажут +18…+23 градуса.

На столичный регион 20 июня обрушился ураган «Эдгар», сопровождавшийся ливнем и сильным ветром. Дождевая вода затопила дворы, сильный ветер повалил деревья. 360.ru показал последствия непогоды.