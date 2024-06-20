Ливни, смерчи и град. Чем опасен ураган «Эдгар», накрывший Москву

В Москву и Подмосковье пришел ураган «Эдгар»: он принес с собой грозы, ливни и даже смерчи. Как часто бывают такие светопреставления, в чем их опасность и что делать, если непогода застала на улице, — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве на ближайшие дни Синоптики предупредили, что 20 июня на российскую столицу обрушится непогода. До самого вечера будут бушевать гроза и ливень. Москва уже перевыполнила двойную месячную норму по осадкам: первый летний месяц 2024 года вошел в тройку самых дождливых за последние 145 лет.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Предыдущий рекорд для 20 июня зафиксировали в 2015 году: тогда в Москве выпало 31,7 миллиметра осадков. Не исключено, что сегодняшний ливень обновит эти показатели. К тому же метеорологи обещают шквалистый ветер с порывами ветра до 17-22 метров в секунду и град. На юге, юго-востоке и востоке мегаполиса и в области есть риск формирования смерчей — их уже заметили близ Шереметьева. Стабилизируется погодная обстановка лишь в ночь на 21 июня.

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Будут ли в Москве мегаливни До 18 часов 20 июня в Москве ожидаются дожди, сильные ливневые грозы, местами возможны град и шквалистое усиление ветра. Однако это не повод говорить о «мегаливнях», заверил 360.ru синоптик Александр Шувалов.

Словами «рекордный мегаливень» лучше не бросаться. У нас даже в этом месяце были дни, например 18 июня, когда по Москве выпало до 45 миллиметров. A 6 июня вообще под 60 миллиметров осадков выпало на ВДНХ. Александр Шувалов

Залповый ливень, накрывший столицу, и обещанные примерно 20-30 миллиметров осадков — это довольно много, кое-где будут глубокие лужи. Тем не менее записывать эти показатели в «рекордные» пока не стоит, подчеркнул специалист.

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В чем опасность погодных явлений в городе Смерчи Смерч — труднопредсказуемое природное явление. Для его возникновения нужен целый комплекс факторов: очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе, сдвиг ветра в средней тропосфере и так далее. «Никто вам однозначно не скажет, будет смерч или не будет. Условия в определенной степени есть, хотя этот процесс, который сейчас идет, как правило, менее смерчеопасен», — пояснил Шувалов. По его мнению, более высока вероятность возникновения смерча — от 30 до 40% — к северо-востоку от Москвы, в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Шувалов уточнил, что смерчи в Московском регионе бывали и ранее — например, в 1904 году. Он прошел над восточными окраинами, в сторону Ярославля. По разным данным, тогда погибли от нескольких десятков до 100 человек, пострадали примерно 200, а материальный ущерб оценили в миллион тогдашних рублей.

По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско–Казанской железной дороги сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и столбы телефона, а высокий железный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю. Владимир Гиляровский журналист, писатель, очевидец смерча 1904 года

Еще, напомнил синоптик, был «Ивановский смерч», который пронесся 40 лет назад по Центральной России и считался самым мощным в Европе. Скорость ветра в воздушной воронке достигала 100 метров в секунду. Вихрь без труда отбросил бак 50-тонной водонапорной башни на 200 метров в сторону, а кран весом 350 тонн завязал в узел. Официально подтверждено, что жертвами смерча стали 69 человек, однако некоторые источники заявляли о 400 погибших. Насчитывалось более 800 раненых, 416 семей остались без крова, пострадали 680 жилых и 500 дачных домов, два десятка школ и 200 объектов промышленного и сельского хозяйства.

Интересно Считается, что болгарская провидица Ванга потеряла зрение из-за смерча. В 12 лет она вместе с двоюродными сестрами возвращалась домой, но тут налетел смерч, поднял девочку в воздух и отбросил ее на сотни метров. Нашли Вангу только вечером — она была засыпана ветками, а глаза оказались забиты песком. Семья не могла оплатить лечение, и девочка ослепла. Предположительно, именно после той встречи со смерчем к ней пришла сила прорицания. Однако здравые скептики уверены, что это лишь легенда. Считается, что болгарская провидица Ванга потеряла зрение из-за смерча. В 12 лет она вместе с двоюродными сестрами возвращалась домой, но тут налетел смерч, поднял девочку в воздух и отбросил ее на сотни метров. Нашли Вангу только вечером — она была засыпана ветками, а глаза оказались забиты песком. Семья не могла оплатить лечение, и девочка ослепла. Предположительно, именно после той встречи со смерчем к ней пришла сила прорицания. Однако здравые скептики уверены, что это лишь легенда.

Торнадо и смерчи — в чем разница Смерч и торнадо часто путают. Несмотря на внешнее сходство, механизмы этих явлений различаются, да и названия несут разное значение. Первое образовано от древнерусского «смьрчь» — «мрак», «черная туча». Второе — от испанского tornar — «вертеть», «крутить». Первое упоминание о смерче в России можно найти в Троицкой летописи: в 1406 году под Нижним Новгородом «вихорь страшен зело» поднял в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком и унес так далеко, что они стали «невидимы бысть». На следующий день телегу и мертвую лошадь нашли на дереве на другой стороне Волги, человек же пропал.

Интересно Торнадо всегда связан с грозовыми облаками, причем очень мощными и крупными. В них возникает вращение воздуха, и когда воздушные течения сходятся к одной точке, получается что-то похожее на воронку в сливном отверстии раковины. Вихревое движение передается нижним слоям воздуха. Торнадо опускается из облака вниз в виде хобота. Торнадо всегда связан с грозовыми облаками, причем очень мощными и крупными. В них возникает вращение воздуха, и когда воздушные течения сходятся к одной точке, получается что-то похожее на воронку в сливном отверстии раковины. Вихревое движение передается нижним слоям воздуха. Торнадо опускается из облака вниз в виде хобота.

Смерчи чаще всего возникают при вторжении холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды. Они образуются у земной поверхности, постепенно поднимаясь снизу вверх в виде столба. В Московской области в среднем за год формируется примерно семь смерчей.

Самым известным смерчем или торнадо (тут все зависит от перевода) стал знаменитый вихрь, который унес девочку Дороти, ее домик и собаку Тотошку в Страну Оз.

Фото: Kamil / Unsplash

Как спастись от смерча Хотя смерч обладает невероятно разрушительной силой, от него можно попытаться спастись. Для начала нужно постараться укрыться в капитальном строении, рассказал спасатель, инструктор Максим Штыб. Ведь главная опасность смерча — летящие обломки.

Лучше находиться внутри капитального строения. Если слышите завывание ветра, стоит уйти вглубь — в коридор, подальше от окон. На улице следует уходить в тень капитальных строений или стараться найти какое-то сооружение, которое вас защитит: метро, крупное здание или хотя бы встать за него перпендикулярно направлению ветра. Максим Штыб

Смерч обычно не очень широкий. Если он застал вдалеке от построек, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. При приближении единственное, что можно сделать, — лечь на землю: чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что поразит осколок или отбросит ветром, пояснил спасатель. «Следует бояться того, что может в вас прилететь или упасть: части разрушенных зданий, выкорчеванные деревья и рекламные щиты. Важно, чтобы не придавило. Поэтому, если вы куда-то спрятались, это хорошо», — сказал Штыб.

Интересно Смерч в Техасе 30 мая 1879 года поднял в воздух деревянную церковь вместе с прихожанами во время службы. Вихрь перенес строение на четыре метра в сторону и двинулся прочь. Ни перепуганные люди, ни здание не понесли практически никакого ущерба, разве что несколько человек пострадали из-за упавших с потолка кусков штукатурки и древесины. Смерч в Техасе 30 мая 1879 года поднял в воздух деревянную церковь вместе с прихожанами во время службы. Вихрь перенес строение на четыре метра в сторону и двинулся прочь. Ни перепуганные люди, ни здание не понесли практически никакого ущерба, разве что несколько человек пострадали из-за упавших с потолка кусков штукатурки и древесины.

Тем, кого смерч застал за рулем, нужно или покинуть машину и искать укрытие, или как можно скорее к нему подъехать и спрятаться там. Автомобиль слишком ненадежен: атмосферный вихрь легко может догнать его, перевернуть, снести с дороги. «Обогнать смерч не получится. Смерч — воздушная воронка, как правило, не очень большая в диаметре. Удастся разъехаться с ней — повезло. Но гарантировать, что так случится, нельзя. Автомобили ездят по дорогам, если вы съехали на обычной машине в поле, то, скорее всего, застрянете и никуда уже будет не деться», — предупредил сспасатель.

Фото: «Многоголовый» смерч, Канзас. США, 2016 год / Викимедиа

Правила поведения от МЧС Главное управление МЧС по Московской области призвало россиян быть внимательными во время непогоды и соблюдать правила безопасности при нахождении на улице. В случае любого происшествия нужно сразу звонить по единому номеру экстренных оперативных служб 112. При дожде: по возможности оставайтесь дома или в укрытии;

используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, резиновые сапоги;

при передвижении нужно внимательно осматривать участок пути перед собой — дорога может оказаться размытой;

если во время ливня вы передвигаетесь на машине, припаркуйте ее около обочины дороги и переждите ливень;

не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

При грозе: нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящими деревьями, высокими металлическими конструкциями;

помните: молния никогда не попадает в кустарник — лучше спрячьтесь под ним;

в сельской местности необходимо закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь: высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление;

не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;

не стойте рядом с окном, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Фото: Andreas Richter/dpa / Global Look Press

При смерче: не выходите на улицу;

закройте двери и окна;

внесите в дом предметы и мебель, которые может унести ветром или водой;

если вы на улице и поблизости нет укрытия, лягте на землю в низменности (в канаве или ущелье);

ни в коем случае нельзя выходить в акваторию, а если уже находитесь в воде, немедленно выбирайтесь на берег и бегите в укрытие.