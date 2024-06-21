Скорая наехала на провода под напряжением после урагана в Москве

Автомобиль скорой помощи наехал на электрические провода на улице Лескова в Москве. Бригаде и пациенту понадобилась помощь спасателей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Провода, возможно, под напряжением. Люди сами выйти не могут», — заявил он.

При этом собеседник не уточнил, о каких именно проводах идет речь. Днем 20 июня на столицу обрушился сильный ураган «Эдгар», возможно, мог упасть один из столбов под напряжением.

На место ЧП направили группу МЧС. Эвакуацию провели, когда прибыла другая скорая для пациента. К настоящему времени всех людей пересадили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В четверг, 20 июня, сильный порыв ветра повалил строительные леса на северо-востоке Москвы. Они рухнули на мужчину и убили его. Это была вторая смерть из-за урагана «Эдгар». До этого на Ивановской улице пенсионера придавило деревом.