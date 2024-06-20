Упавшее дерево перебило газовую трубу на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: газовую трубу на северо-востоке Москвы повредило газовую трубу

Фото: РИА «Новости»

В Бабушкинском районе Москвы дерево упало прямо на газовую трубу, повредив ее. Об этом сообщил источник 360.ru

ЧП произошло на Ленской улице, 21. Из трубы начал выходить газ. Из-за утечки жителей двух подъездов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Из здания вывели около 30 человек, уточнил источник.

Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». Обошлось без пострадавших. Аварию удалось ликвидировать, после чего людям разрешили вернуться в квартиры.

Обрушившийся на столичный регион ураган «Эдгар» валил в городе деревья, срывал рекламные щиты и заставлял летать урны и самокаты. В Москве жертвами непогоды стали уже два человека: одного мужчину придавило деревом, а на второго рухнули строительные леса.

Известно о девяти пострадавших. Данные пока неофициальные.

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