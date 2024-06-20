Упавшее дерево перебило газовую трубу на северо-востоке Москвы
Источник 360.ru: газовую трубу на северо-востоке Москвы повредило газовую трубу
В Бабушкинском районе Москвы дерево упало прямо на газовую трубу, повредив ее. Об этом сообщил источник 360.ru
ЧП произошло на Ленской улице, 21. Из трубы начал выходить газ. Из-за утечки жителей двух подъездов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Из здания вывели около 30 человек, уточнил источник.
Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». Обошлось без пострадавших. Аварию удалось ликвидировать, после чего людям разрешили вернуться в квартиры.
Обрушившийся на столичный регион ураган «Эдгар» валил в городе деревья, срывал рекламные щиты и заставлял летать урны и самокаты. В Москве жертвами непогоды стали уже два человека: одного мужчину придавило деревом, а на второго рухнули строительные леса.
Известно о девяти пострадавших. Данные пока неофициальные.