Упавшее дерево перебило газовую трубу на северо-востоке Москвы

В Бабушкинском районе Москвы дерево упало прямо на газовую трубу, повредив ее. Об этом сообщил источник 360.ru

ЧП произошло на Ленской улице, 21. Из трубы начал выходить газ. Из-за утечки жителей двух подъездов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Из здания вывели около 30 человек, уточнил источник.

Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». Обошлось без пострадавших. Аварию удалось ликвидировать, после чего людям разрешили вернуться в квартиры.

Обрушившийся на столичный регион ураган «Эдгар» валил в городе деревья, срывал рекламные щиты и заставлял летать урны и самокаты. В Москве жертвами непогоды стали уже два человека: одного мужчину придавило деревом, а на второго рухнули строительные леса.

Известно о девяти пострадавших. Данные пока неофициальные.