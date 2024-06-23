Состояние 13 пострадавших при обстреле Севастополя оценили как тяжелое
Состояние 13 человек, пострадавших при обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве России.
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Состояние 13 пострадавших при обстреле Севастополя оценили как тяжелое
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