Состояние 13 пострадавших при обстреле Севастополя оценили как тяжелое

Состояние 13 человек, пострадавших при обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве России.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте