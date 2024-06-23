Одной из жертв атаки на Севастополь стала девятилетняя дочь заммэра Магадана

Среди погибших в Севастополе в результате атаки ВСУ американскими ATACMS оказалась девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом глава города Юрий Гришан сообщил в Telegram-канале .

«Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — отметил он.

Гришан выразил соболезнования семье погибшего ребенка и подчеркнул, что выразить словами опустошение от потери дочери невозможно.

«Разделяю с вами трагедию. Скорблю о вашей утрате. Это тяжелейшее время для вас. <…> Примите мои искренние соболезнования», — добавил мэр Магадана.

Днем 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Российская ПВО сбила четыре из них, пятая ракета отклонилась от курса и взорвалась. Ее обломки рухнули на побережье.

По последним данным, погибли три человека, в том числе два ребенка. Пострадали 124, из них 27 — дети.