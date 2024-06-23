Крым объявил день траура 24 июня после удара по Севастополю

Аксенов объявил 24 июня днем траура в Крыму после удара по Севастополю

Ближайший понедельник, 24 июня, в Крыму станет днем траура после ракетного удара по Севастополю. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что в республике отменили все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Аксенов подчеркнул, что Крым скорбит вместе с братским Севастополем.

«Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ», — написал глава региона.

Он добавил, что украинские боевики после потери веры и души стали настоящими террористами, поэтому с ними нужно вести соответствующий их статусу разговор.

По последним данным, жертвами ракетного удара по Севастополю стали трое детей и двое взрослых. Еще пять несовершеннолетних находятся в реанимации. Такие данные привел губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что понедельник в городе станет днем траура.

Медицинская помощь после удара по Севастополю потребовалась 124 раненым и травмированным, сообщили в Минздраве.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по городу ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.

В ведомстве добавили, что ответственность за обстрел лежит на США, которые передали этот вид вооружений украинским военным. Кроме того, координаты для ударов по целям задавали американские специалисты на основе данных своей разведки.