Трое детей и двое взрослых погибли при обстреле Севастополя 23 июня

Развожаев: трое детей и двое взрослых погибли при атаке на Севастополь

Трое детей и двое взрослых стали жертвами атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев .

«В результате террористической атаки на Севастополь кассетным боеприпасом американского производства летом в праздничный день, когда люди отдыхали на пляже, у нас 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — подчеркнул он.

Пятеро пострадавших детей, по его информации, сейчас находятся в реанимации. В Севастополь уже направили борт из столицы, чтобы перевезти маленьких пациентов в лучшую московскую больницу, после того как им окажут необходимую реанимационную помощь.

Также Развожаев сообщил, что практически сразу после атаки с ним связался президент России. Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, добавил губернатор.

«Даны команды всем федеральным органам по оказанию помощи Севастополю», — заключил он.