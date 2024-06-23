Трое детей и двое взрослых погибли при обстреле Севастополя 23 июня
Развожаев: трое детей и двое взрослых погибли при атаке на Севастополь
Трое детей и двое взрослых стали жертвами атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате террористической атаки на Севастополь кассетным боеприпасом американского производства летом в праздничный день, когда люди отдыхали на пляже, у нас 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — подчеркнул он.
Пятеро пострадавших детей, по его информации, сейчас находятся в реанимации. В Севастополь уже направили борт из столицы, чтобы перевезти маленьких пациентов в лучшую московскую больницу, после того как им окажут необходимую реанимационную помощь.
Также Развожаев сообщил, что практически сразу после атаки с ним связался президент России. Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, добавил губернатор.
«Даны команды всем федеральным органам по оказанию помощи Севастополю», — заключил он.