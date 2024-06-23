Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Севастополя практически сразу после атаки. Он поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу, рассказал в Telegram-канале его глава Михаил Развожаев.

«Позвонил Владимир Владимирович. Практически сразу. Выразил соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими. Даны все команды всем федеральным органам об оказании помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются», — отметил он.

В Севастополь, добавил Развожаев, вылетел борт из Москвы. Он перевезет пострадавших при ударе ракетами ATACMS детей в столичные клиники, после того как медики закончат реанимационные мероприятия.

По словам губернатора, количество жертв теракта выросло до пяти, среди погибших трое — дети. Пострадали 124 человека.

«Пять детей находятся в реанимации пятой городской больницы», — уточнил Развожаев.

В Минобороны России заявили, что ответственность за атаку по мирному населению несут США: именно американские специалисты задают цели для ракет ATACMS.

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