Свыше 80 человек госпитализировали после обстрела Севастополя

При обстреле Севастополя пострадали более 140 человек, в больницах свыше 80

Свыше 140 человек обратились за медицинской помощью после обстрела Севастополя со стороны ВСУ. Такие данные привел помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщило РИА «Новости».

«По предварительным данным, за медпомощью обратились 144 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей», — указал он.

Состояние 13 пострадавших в результате удара по Севастополю, по словам врачей, оценивается как тяжелое. Еще 62 пациентам медпомощь оказали амбулаторно.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по городу ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.