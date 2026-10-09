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    СК начал проверку после гибели человека при взрыве газа в доме в Адыгее

    СУ СК России по Адыгее
    Фото: СУ СК России по Адыгее

    Следователи приступили к установлению обстоятельств происшествия с бытовым газом в частном доме в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    Работу ведут следователи Тахтамукайского межрайонного отдела.

    Происшествие случилось в частном доме в поселке Яблоновском. В результате погиб мужчина. Женщина пострадала, ее доставили в медицинское учреждение.

    На место выехал руководитель республиканского следственного управления. Там также работают опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

    Кроме того, на контроль ход проверки взяла прокуратура муниципалитета.

    «Орган следствия по данному факту проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой, а также установление всех обстоятельств находятся на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

    Ранее в Махачкале взрыв газа частично обрушил здание. Несколько человек пострадали.

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