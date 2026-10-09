СК начал проверку после гибели человека при взрыве газа в доме в Адыгее
Следователи приступили к установлению обстоятельств происшествия с бытовым газом в частном доме в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
Работу ведут следователи Тахтамукайского межрайонного отдела.
Происшествие случилось в частном доме в поселке Яблоновском. В результате погиб мужчина. Женщина пострадала, ее доставили в медицинское учреждение.
На место выехал руководитель республиканского следственного управления. Там также работают опытные следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Кроме того, на контроль ход проверки взяла прокуратура муниципалитета.
«Орган следствия по данному факту проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой, а также установление всех обстоятельств находятся на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.
Ранее в Махачкале взрыв газа частично обрушил здание. Несколько человек пострадали.