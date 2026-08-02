Взрыв газа в частном доме ранил 10 человек в Карачаево-Черкесии

МЧС КЧР сообщило о 10 пострадавших при взрыве газа в частном доме

Госпитализация понадобилась семи из 10 пострадавших при взрыве газа в частном доме города Усть-Джегут в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Возгорания после детонации газовоздушной смеси не произошло.

«Поступило сообщение о том, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегут произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что, по предварительным данным, пострадали 10 человек, семь из которых доставили в больницы Усть-Джегута и Черкесска.

На место прибыли 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

В минувшее воскресенье, 23 июля, взрыв газа и последующий пожар стали причиной гибели жителя многоквартирного дома в Егорьевске. Глава муниципалитета Дмитрий Викулов заявил, что из пострадавшего дома эвакуировали 28 жителей, включая семерых детей.