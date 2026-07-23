Один человек погиб после взрыва газа в Егорьевске

Викулов: при взрыве газа в Егорьевске погиб один человек и 3 пострадали

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего пожара в жилом многоквартирном доме в Егорьевске погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Дмитрий Викулов.

По его словам, из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семерых детей.

«К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружили тело погибшего», — написал Викулов.

Глава города уточнил, что в школе № 4 развернули пункт временного размещения. Там власти подготовили маневренный фонд для размещения, если жители не смогут вернуться в квартиры.

Прокуратура Подмосковья сообщала, что после взрыва троим жильцам оказали помощь на месте и еще троих госпитализировали. Следственный комитет региона по факту происшествия завел уголовное дело, на месте взрыва работают криминалисты.