Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу

Водителя иномарки, сбившей пешеходов на Бережковской набережной, заключили под стражу. В суде он заявил, что не осознавал произошедшее и выпил после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следователь предъявил 23-летнему водителю обвинение по части второй статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП), ему грозит до семи лет тюрьмы. Лихач просил о домашнем аресте, однако Никулинский райсуд избрал заключение под стражу на два месяца.

На заседании суда лихач признал вину, но заявил, что все случилось из-за неисправности автомобиля. Обвиняемый рассказал, как во время маневра поздно заметил красный сигнал светофора и пешеходный переход, попытался затормозить и сбил якобы только одного человека.

«После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции», — сказал он.

Ранее прокуратура показала видео аварии. Пострадали пять человек.