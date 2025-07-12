Подозреваемый в наезде на пешеходов в центре Москвы мог быть пьян

Подозреваемый в наезде на пешеходов на Бережковской набережной в Москве был пьян

Мужчина, который вероятно находился за рулем автомобиля, влетевшего в пешеходов на Бережковской набережной Москвы, мог быть нетрезв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — уточнил собеседник агентства.

Также агентство обнаружило в материалах ФССП России, что у подозреваемого есть и неоплаченные штрафы. Задолженность 24-летнего водителя составляет 2,1 тысячи рублей по трем исполнительным производствам, возбужденным в конце июня.

По данным телеканала РЕН ТВ, автомобиль находится в его собственности мужчины всего менее трех месяцев.

ДТП произошло накануне вечером на Бережковской набережной в районе Дорогомилово. Водитель иномарки въехал в группу пешеходов, переходивших дорогу по переходу, а после столкновения сразу скрылся.

Позднее правоохранители задержали водителя, в машине вместе с ним находилась 37-летняя женщина.