Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной

Водителя, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной в центре Москвы, задержала полиция. Об этом написал Telegram-канал «Москвик» .

По информации канала, в машине вместе с ним находились жена и ребенок.

Ранее дептранс Москвы сообщил, что водитель внедорожника протаранил толпу пешеходов на «зебре». ДТП произошло около дома № 1.

По информации московской прокуратуры, автомобиль проехал на красный свет светофора и сразу после столкновения скрылся с места ДТП.

Предварительно, в ДТП пострадали пять человек, из них двое детей восьми и 10 лет, их доставили в клинику доктора Рошаля. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.

Двоих взрослых в тяжелом состоянии и других пострадавших отправили в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.