Водитель иномарки протаранил толпу пешеходов в центре Москвы и скрылся

На Бережковской набережной в районе Дорогомилово водитель внедорожника въехал в группу пешеходов, переходивших дорогу по переходу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло около дома № 1. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия и состояние пострадавших выясняются.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено на 300 метров. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Прокуратуры Москвы, автомобиль проехал на красный свет светофора и сразу после столкновения скрылся с места ДТП.

«Мы переходили по пешеходному переходу. Когда мы были в середине перехода на островке безопасности, увидели, что очень быстро едет машина. Мы успели среагировать и отошли. После ДТП водитель не остановился и поехал дальше», — рассказал очевидец в беседе с 360.ru.

По данным Telegram-канала «Московская медицина», пострадали пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет.

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