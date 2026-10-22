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Сегодня 16:30 Россиянка упала в турецком отеле и пролежала в коме три недели Туристку из Барнаула эвакуировали из Турции после трех недель в реанимации Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Жительницу Барнаула Наталью, получившую тяжелую травму головы во время отпуска в Турции, доставили в Россию после трех недель в реанимации. Подробности происшествия в беседе с 360.ru рассказала ее дочь Алина.

По словам девушки, мать упала на лестнице отеля Queen’s Park в Анталье. У женщины образовалась внутричерепная гематома, и турецкие врачи провели экстренную операцию. Организовать перевозку помогла частная бригада Pegasus Med. Как объяснила Алина, турецкие врачи не разрешили транспортировать мать самолетом силами государственных служб, а поездка наземным путем через Грузию могла занять больше четырех дней. «За три дня мы собрали 1,25 миллиона рублей. Этого хватило, чтобы купить билеты на регулярный рейс Москва — Анталья и обратно, выкупить девять мест для установки носилок, для сопровождающих врачей и меня», — рассказала дочь пострадавшей.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

После прилета в Москву Наталью на скорой помощи доставили в клинику МЧС в Санкт-Петербурге. Алина также опровергла информацию о том, что эвакуацию организовала страховая компания. Семья самостоятельно собрала деньги и оплатила медицинское сопровождение. «Страховая компания отказалась нам организовывать авиа, потому что не было разрешения турецких врачей», — подчеркнула девушка. Ранее туристка из России получила травмы при обрушении потолка в ресторане во время потопа в районе Фетхие.